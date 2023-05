Investigadores de la UPV crean un nuevo sistema de voto electrónico "a prueba de ataques"

Un equipo del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), integrado en la Universitat Politècnica de València, ha creado un sistema de voto electrónico que no requiere de cifrado y que asegura la "privacidad" de los electores, por lo que, según sus desarrolladores, es "a prueba de ataques".

Así lo ha explicado en Onda Cero Damián López, investigador del VRAIN: "El usuario crea la papeleta basándose en la normativa fijada. El sistema comprueba que tiene derecho al voto y que no lo ha hecho ya, para que no se duplique. Después, rompe la papeleta en trozos que reparte entre los partidos implicados, esto les obliga a colaborar para hacer el escrutinio final. La herramienta está hecha para que no se pueda revelar el sentido del voto, es imposible reconstruir la papeleta".

El sistema podría aplicarse en elecciones generales, votaciones privadas o en la realización de encuestas anónimas, aunque, de cara a un futuro, según López, "sería preferible testarlo antes en unas elecciones o votaciones "pequeñas", antes de llevarlo a unas "generales". "El sistema es robusto y se puede aplicar a gran escala, pero hay que ir paso a paso", ha apuntado.

El investigador del Instituto VRAIN ha avanzado que ya se ha probado formalmente, que podría desarrollarse una solución técnica y que ya han solicitado la patente.