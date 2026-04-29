HOY VENÍA PENSANDO EN… el seminario “Violencia en el deporte”.

Ayer tuve la oportunidad de participar en el seminario “violencia y deporte” organizado por la Guardia Civil y la Universidad Católica de Valencia. Fue muy didáctica y pedagógica para mi además de poder moderar el apartado “el arbitraje en partidos de alto riesgo” con la participación de Mateu Lahoz. Antes mandos policiales y jefes de seguridad de estadios e incluso el de La Liga explicaron los dispositivos que se llevan a cabo en cada evento para garantizar la seguridad de los asistentes.

Violencia y deporte. Dos palabras que deberían ser antónimos pero que por desgracia en muchas ocasiones no lo son. Los valores del deporte no deberían permitir ningún tipo de violencia en ningún evento deportivo. Sigo preguntándome, y lo hacía ayer durante la ponencia, como es posible que gente muy respetable en su ámbito privado se transforme en un campo de fútbol o en una cancha deportiva. Padres y madres ejemplares, ciudadanos ejemplares que se convierten en violentos con la excusa del deporte. Basta ya. El deporte no puede servir de excusa para estos comportamientos.

Pero yendo a la parte que me tocó a mi, la de los árbitros, recordé una frase que escuché una vez: “los árbitros salen a empatar cada partidos”. No tienen clubs de fans ni peñas ni nadie se acordará de ellos si han hecho un excelente arbitraje. Por eso no salen a ganar, simplemente a empatar. Y no, ni son robots que no tienen sentimientos cuando se equivocan ni tampoco, así lo creo, ninguna intención premeditada de favorecer o perjudicar a alguien. Por eso, ya lo sabéis, nunca utilizo la palabra “robo”.

Y la prensa. Nosotros los medios de comunicación también tenemos mucha responsabilidad si queremos erradicar cualquier tipo de violencia en el deporte. En una sociedad tan polarizada como la actual no podemos permitir que los medios estén también polarizados y emprender según qué campañas. Se puede ser objetivo, justo y honesto pero jamás incitar a que los aficionados de tu equipo a la violencia.

Ojalá algún día podamos decir que entre todos acabamos para siempre con esta lacra que utiliza el deporte para olvidar los valores del ser humano y convertirse en un verdadero animal…