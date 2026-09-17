Hoy venía pensando en... que se tenía que haber suspendido mucho antes

Hoy venía pensando en… que se debió suspender mucho antes.

Sí, hablo del Levante-Athletic Club en el Ciutat de Valencia. La Liga mantuvo la disputa del encuentro hasta cinco minutos antes de su comienzo. Todo y a pesar de que durante todo el día estuvimos en aviso naranja y las predicciones apuntaban a que a las nueve de la noche estaba previsto que cayera una gran tromba de agua. El inicio del partido estaba previsto para media hora después. Y pasó lo que tenía que podía pasar.

Lo que pasó fue que miles de levantinistas se vieron atrapados en su propio estadio y La Liga hizo lo que tenía que haber hecho muchas horas antes: suspender el partido.

Habrá quien diga que con el aviso naranja debió de ser suficiente para que los granotas evitaran el desplazamiento al estadio. Y también es así. Yo soy de los que digo que con el aviso naranja lo que debería haber hecho La Liga es evitar que nadie hubiera pudiera tener la tentación de hacer ese desplazamiento. Es decir, haber suspendido el encuentro mucho antes de las nueve y veinticinco de la noche. Y para eso se debería cambiar el protocolo.

Porque el protocolo solo obliga a la suspensión si hay un aviso rojo. Como si el naranja fuera cualquier cosa. No no lo es. Según la propia AEMET en un nivel rojo “el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves”. Y la recomendación que se hace es la de estar preparado e informado de la predicción meteorológica más actualizada. Siendo Valencia y con todo lo que hemos sufrido hace dos años se debería estar mucho más sensibilizado con este tema. Y ayer, por desgracia, no se estuvo…