Hoy venía pensando en… la primera decisión de Braulio.

La del entrenador. La más urgente y más importante después de la destitución de Corberán. Hay que elegir y acertar. Valverde ya dijo ayer que no quiere volver a entrenar. Ese era el sueño del nuevo director deportivo del Valencia y tal vez el de muchos valencianistas.

Con el no de Valverde se abre el abanico de entrenadores libres. El que más fuerza parece tener por ahora es el de Javier Aguirre. El mexicano de 67 años viene de salvar al Mallorca en su última estancia en el fútbol español y de participar con su selección en el reciente Mundial de Estados Unidos. Nadie puede negar su experiencia en este tipo de situaciones delicadas como la que atraviesa el equipo valencianista. No sería, sin duda y a mi juicio una mala opción.

Ayer os contaba que Rafa Benítez está receptivo a escuchar una oferta del Valencia. Me consta. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde los que piensan que ya está retirado hasta los que se ilusionan con su posible regreso pasando por los que tienen miedo que la difícil situación por la que atraviesa el club acabe manchando su leyenda. Como amigo, yo personalmente jamás le recomendaría que volviese al Valencia en estas circunstancias. Pero a él le encantaría ayudar a su Valencia. Creo que está más que capacitado para sacar el rendimiento a estos futbolistas que Corberán no ha sabido sacarle al igual que creo que sería un chute de ilusión para una afición que ya solo con la llegada de Braulio ha recuperado la sonrisa. ¿Acaso Aguirre o Arrasate tienen mejor currículum que Rafa? Ni de broma. Y para quien dice que desde su estancia en Liverpool no ha hecho nada les recordaría que ganó una Europa League con el Chelsea, una Copa de Italia con el Napoles al que devolvió de manera consecutiva a la Champions, ascendió al Newcastle y lo mantuvo en Premier de manera holgada con un presupuesto más que ajustado… Si el estuviera dispuesto a aceptar el reto de este Valencia, no veo el porqué no habría que intentarlo. Y conociéndole y sabiendo como trabaja… estoy seguro que nos iría bien…