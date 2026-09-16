Hoy venía pensando en… ¿hubo cama a Corberán?

Creo que es la pregunta que todos los valencianistas se hacen tras ver la victoria de su equipo ayer en Vitoria. Es evidente que hubo una actitud distinta a otros partidos sobre el césped. En los primeros 25 minutos el Valencia tuvo más ocasiones de gol que en los anteriores 450, Normal que muchos puedan pensar que los futbolistas le hicieron la cama a su ya ex técnico.

Si uno le pregunta a la Inteligencia Artificial, si ahora que está tan de moda, qué es hacer la cama en el fútbol obtiene como respuesta: “los jugadores de un equipo bajan su rendimiento a propósito o juegan mal para lograr la destitución del entrenador”. Es decir, hay una intención clara y una falta de profesionalidad evidente en los futbolistas que lo hacen. Yo sinceramente igual voy contracorriente pero sigo pensando que no le hicieron la cama, o al menos, no tuvieron nunca intención de hacérsela.

Dicho esto, es evidente la mala relación que Corberán arrastraba con su vestuario. Que solo un futbolista de 24 se haya despedido de él públicamente habla claramente de lo que pasaba ahí dentro. Sin embargo yo más que intención de los propios jugadores en echarle lo que habían dejado ya hace tiempo era de luchar por él, de ir con el cuchillo entre los dientes por su técnico. Ni le so creían ni él hacia nada porque se lo creyeran. Y esta liberación que muchos seguramente habrán sentido tras su despido puede confundirse con un “haberle hecho la cama”. Eso y el cambio de actitud colectiva en Vitoria.

Liberación. Esa misma que todos sentimos cuando vimos el gol de Rioja. Os prometo que lo grité como si fuera el de una final de Champions. No lo es. Pero si puede ser el principio de algo muy diferente a lo que habíamos visto hasta ese momento. Me gustó también que Óscar Sánchez le diera cierto protagonismo a la cantera con el debut de Mayol en el once titular. Esa misma cantera de la que siempre pasó olímpicamente Corberán. Ayer volvió la música al vestuario. Sonó ese “hazlo como si fueras a morir mañana” de Leiva. Aire fresco. Así sí.