El homenaje a Manuel Broseta llama a erradicar la polarización desde la "concordia"

El 15 de enero de 2023 se cumplen 31 años del asesinato de Manuel Broseta, profesor, político y jurista, a manos de ETA. Este viernes, justo en el lugar en el que fue abatido a tiros por los terroristas, en la avenida Blasco Ibáñez de València, se ha realizado una ofrenda floral en el monolito que se alzó en su homenaje. En él, uno de sus hijos, Pablo Broseta, ha asegurado que es un reconocimiento a todas las víctimas de la banda. "Muchas pagaron con su vida poder disfrutar lo que hoy tenemos", ha recordado.

"Aquellos que gobiernan nuestro futuro deben hacer un esfuerzo por volver al entendimiento, a la concordia y a los grandes acuerdos que benefician a la inmensa mayoría de la sociedad", ha proclamado Broseta.

El homenaje ha contado con la intervención también del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig. En su intervención, ha pedido ser "absolutamente vigilantes contra el virus del fanatismo" y combatirlo "con educación y respeto".

También ha instado el 'president' a no perder el "enorme legado" de Broseta, al que ha alabado por defender tanto la Comunitat Valenciana como los valores democráticos "en tiempos bien difíciles".

El presidente del jurado del XXI Premio de Convivencia, que otorga anualmente la Fundación Manuel Broseta, y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado "hoy más que nunca" al consenso y el acuerdo que predicó Manuel Broseta y ha alertado de que hay muchos jóvenes que "desconocen" lo que hizo ETA.

Feijóo ha destacado que "el pueblo que no conoce su historia vive de forma desorientada y no encabeza de forma correcta y no señala los parámetros y los mapas adecuados para transitar hacia el futuro".

Este año, el Premio de Convivencia ha recaído en la comisión redactora del Estatut d'Autonomia, en concreto, en Joan Lerma, Felipe Guardiola, José Ramón Pin y Luis Berenguer, por su labor de "diálogo y consenso".

En nombre de los galardonados, el expresident de la Generalitat Valenciana Joan Lerma ha resaltado al recoger el premio la "voluntad de integración" del Estatut d'Autonomia tras recordar las "dificultades evidentes" que vivieron entonces con el fin de "consolidar el proceso autonómico", así como las "reticencias" de "muchos sectores" de la sociedad.

Lerma ha señalado que el profesor Broseta "siempre" tuvo su "admiración", a quien ha descrito como una persona "defensora de la democracia".