Gennaro Gattuso, todo pasión

No cabe duda que Gennaro Gattuso es todo pasión. Y esa pasión se ha visto reflejada tanto en su etapa como futbolista y como en la de entrenador. Como futbolista vistió la camiseta de Perugia, Glasgow Rangers, Salernitata, AC Milan y Sion. Como entrenador ha dirigido a Sion, Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan y ahora el Valencia CF. El italiano es de los que siempre dice lo que piensa públicamente.

Grandes frases como futbolista

"Tengo un animal dentro"

"Al ver jugar a Pirlo me pregunté si yo era jugador de fútbol"

"Nunca pensé que llegaría donde he llegado, ganar el dinero que he ganado. Sigo pensando que no me lo merezco. Cobramos demasiado pero sé que así va el mercado. En un mes gano más que mi padre en toda la vida"

"Llegué al AC Milán y me encontré con los que habían hecho la historia del Milan. Maldino, Costacurta... pensé ¿yo que coño hago aquí?"

"El único don con el que nací son las ganas de no rendirme nunca"

"A veces me miro los pies y me digo... ¡Malditos, nunca me dais alegrías! A Ancelotti se lo digo... imagina si tuviera buenos pies no sabríamos donde guardar los trofeos"

"Las victorias no me han cambiado nada"

"Es un insulto al fútbol afirmar que el símbolo del Mundial de Alemania de 2006 soy yo y no Ronaldinho"

"Recuerdo que bastaba una mirada de mi padre para darme cuenta de que estaba haciendo algo malo. Ahora no hay respeto"

"Zidane es el mejor del mundo"

Grandes frases como entrenador

"Al entrenador lo hacen sus jugadores. Para mi el fútbol es igual en todas partes"

"Discutiría con un Gattuso constantemente"

"Soy un entrenador atípico, porque he sido un jugador que se ha pasado la vida recuperando balones y ahora me gusta que mis equipos jueguen un fútbol ofensivo, que arriesguen y suban con muchos jugadores. Todo lo contrario. Eso sí, hay algo en lo que no transijo y eso sigue igual: el respeto por los demás y la pasión"

"El fútbol no es el Barcelona, el Milan, el Manchester United, el Madrid… que cada año juegan la Champions. El fútbol real es el del 90 por ciento de equipos que no pueden luchar por ganar títulos"

"Este es un trabajo que cuando llegas a casa por las tardes te hace sentir que no has hecho lo suficiente"

"El pasado para mi no cuenta nada. Cuenta el presente, intentar demostrar lo que valgo hoy"

"Cojo mi corazón y se lo doy a mis jugadores; por eso soy muy exigente. Para mí una traición de un futbolista es como una traición de mi mujer"

"Hoy tenemos fenómenos con los teléfonos y la play station pero menos fenómenos en fútbol"

"Ahora pierden un partido, se hacen un selfie y lo suben a las redes sociales; me dan asco. Cuando yo perdía un partido iba a los casilleros y golpeaba todo por la frustración"

"Lo más difícil de ser entrenador es aprender a contar hasta diez antes de hablar… Yo he llegado al 3,5"