Gattuso: " Solo quiero hacer lo que me gusta y ser juzgado por eso"

Gennaro Gattuso ha concedido una entrevista a los compañeros italianos del Corriere Della Sera donde ha lanzado un mensaje claro a la que va a ser su nueva afición, la del Valencia: "solo quiero hacer el trabajo que me gusta, con tranquilidad. Y ser juzgado solo por eso. Por lo que son, de verdad". Se refiere el técnico italiano a las críticas que ha recibido en los últimos días donde se le ha tachado de racista, homófobo y machista. Gennaro deja claro en la entrevista que no es ninguna de esas cosas.

Las acusaciones de racismo

Sobre las acusaciones de racismo afirma que "soy muy diferente de cómo me han descrito desde hace doce meses. Soy el que trabaja, el que siempre ha trabajado y el que agradece a la vida lo que le ha dado. Cuando escucho que soy racista siento que me estoy volviendo loco. Ninguna persona, nunca puede ser juzgada por el color de la piel. El racismo debe ser siempre combatido. Entrené a decenas de jugadores que tenían una piel distinta a la mía, tres de ellos trabajan en mi restaurante, tenía compañeros a los que amaba. Para mi no importa el color de la piel, lo que cuenta es la persona. Su honestidad y su lealtad".

Las acusaciones de homófobo

También Gattuso ha querido salir al paso de quien le califica de homófobo porque un día, hace catorce años, contestó a una pregunta diciendo que para él, católico, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. "Pero luego añadí que para mi cada uno es libre de hacer lo que le plazca. Y eso es lo que pienso. Cualquier libertad, incluida la del comportamiento sexual es bienvenida, es una señal de progreso".

Las acusaciones de machista

Otro de los calificativos que ha recibido el italiano es el de machista cuando se refirió a un juicio sobre la capacidad de las mujeres en el fútbol cuando Galliani fue reemplazado por Barbara Berlusconi. Gattuso afirma que "en todos los campos las mujeres hacen lo mismo y mejor que los hombres. Lo están demostrando en los gobiernos, en las empresas, en todos los sectores... cuantas más responsabilidades tengan las mujeres, mejor será. Y permíteme que añada una cosa para explicar mi ánimo ese día. Considero a Galliani como la mejor persona que he conocido en el mundo del fútbol. Siempre sabía lo correcto en el momento correcto. Y nunca te hizo sentir solo. Cuando me di cuenta de que se acababa su etapa en el Milán, sufrí mucho".

Reencontrarse con Ancelotti en La Liga

Recuerda también en esta entrevista como tuvo que renunciar a 5,5 millones de euros netos de su finiquito cuando salió del Milan. "Una parte fue para pagar al personal que de lo contrario, con mi salida, se habría quedado sin nada y no era justo". Y en Pisa hizo algo parecido "yo solo puse dinero de mil propio bolsillo. Pero estaba feliz. Habíamos pagado un inesperado y bonito ascenso a la Serie B y el club estaba en apuros".

Y reconoce que uno de los entrenadores que más le han marcado en su carrera ha sido Carlo Ancelotti en su etapa en el AC Milan. "Será bonito reencontrarle sobre el cèsped en La Liga", sentencia.