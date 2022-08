Gattuso: "Soy optimista con que venga Cavani"

LEER MÁS Cavani sí, Cavani no

Mientras el valencianismo sigue esperando la decisión de Cavani, Gennaro Gattuso ha hablado del uruguayo en la rueda de prensa previa al partido ante el Atleti. El italiano ha sido claro al afirmar que "no tenemos un plan B. Tenemos 3 delanteros en nuestro equipo. Cuando se habla de Cavani, se habla de él. No es un jugador normal. Ha marcado muchos goles en su carrera y ha jugado en grandes equipos. Tiene 35 años pero tiene una mentalidad increíble. Cuando hablo con los jugadores no hablo de dinero, sino de cuestiones técnicas. Son cosas diferentes. Estamos trabajando en las últimas semanas, pero espero que se va a cerrar de manera positiva para nosotros. Si no es así, sé bien que nosotros hemos hecho todo lo posible".

Además insistía en que "yo soy optimista por naturaleza. Estamos hablando. Pienso que tenemos opciones. Quiero agradecer a Peter Lim y a Layhoon. Si tenemos una posibilidad es porque Peter Lim está trabajando mucho. Si fichamos a Cavani es porque Peter Lim cree mucho en esta posibilidad".

Pero la espera no puede ser eterna como reconoce el propio Gattuso. "no podemos esperarle hasta el cierre del mercado. El martes tenemos que mirar bien si continuar o buscar otra solución. El jueves se cierra el mercado y tenemos que hablar bien con Layhoon y Miguel de todo esto".

Sobre la ilusión generada en el valencianismo añade que "sé que la gente está ilusionada porque estamos hablando de un campeón. Yo también estoy ilusionado, por como juega, por su mentalidad y por todo lo que le hemos visto en su carrera".

Salidas de alguno de los delanteros

Preguntado sobre las posibles salidas de Maxi y Marcos André para hacer hueco al uruguayo respondía que "en este momento tengo mucho respeto por los jugadores con los que estoy trabajando. El partido de mañana lo hemos preparado con Marcos André y Maxi Gómez. El mercado sigue abierto y puede pasar de todo. Yo no le he dicho a ninguno de los dos que se tienen que ir".

Sobre Bryan Gil

Respecto al fichaje de Bryan Gil, con quien el Valencia tiene todo acordado tanto con el futbolista como con el Tottenham, afirmaba que "Bryan no es un jugador nuestro. Lo hemos cerrado, pero estamos esperando al Tottenham. Nos ha dicho que al 99% está, pero tiene que esperar para cerrar otros jugadores".

Sobre el Atlético de Madrid

Y respecto al rival de mañana lunes, el Atleti, señalaba que "el Atlético es un equipo muy complicado para jugar contra él. Puede sufrir 15 minutos y no suda la camiseta porque tiene una mentalidad increíble. Cholo ha cambiado el club totalmente. Cuando llegó el Atlético estaba muy mal y lo cambió todo. Tiene un gran mérito porque ha llevado a un equipo con muchos problemas a ser uno de los mejores del mundo. Es un ejemplo. Me gustaría mucho lograr los mismos resultados".