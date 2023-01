Gattuso sobre el pivote: "Decir que llega tarde, ¿qué cambia?"

En la previa del encuentro de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón ha hablado Gennaro Gattuso. Y sin que todavía llegue el refuerzo en el pivote, tantas veces reclamado por el italiano, se le nota entre preocupado y molesto. Aunque no quiere ir más allá si que ha reconocido que "decir que llega tarde ¿qué cambia?" Y añade que mantiene conversaciones constantes con Corona. "Hablo todo el día. Hablamos de muchos jugadores, de números, si se puede hacer o no. Yo tengo que perder el tiempo con mi equipo. Antes has hablado de la preocupación y hoy mi preocupación es el equipo. Tengo que meter toda la energía en el equipo. Yo he propuesto cien nombres. Pero luego tenemos que tener dinero. Fichar por fichar no es correcto. El que venga tiene que ayudar al equipo y tener experiencia ". A la vez que asegura que "me gustaría trabajar con un jugador que está aquí pero... buscamos un jugador para mejorar al equipo".

Ante esta circunstancia se le preguntaba si está enfadado. "¿Decepcionado? No, porque tengo mucho respeto a mi equipo. Cuando miro a mi equipo jugando como contra el Real Madrid... Tengo que perder el tiempo en mi equipo. Hemos hablado de muchos jugadores pero el mercado está muy caro. Solo tengo que pensar en mi equipo. No estoy enfadado", reconoce Gattuso.

Y sobre los nombres que han sonado, entre ellos el de Januzaj señala que "no puedo hablar de jugadores que llevan la camiseta de otro equipo. Por respeto al equipo donde juegan ahora".

Lo que no ha cambiado es el perfil de futbolista que desea Gattuso pese a las negociaciones abiertas para incorporar a Januzaj. El belga apenas ha jugado dos partidos de liga y por tanto no se acoplaría a los parámetros que estableció el propio Gattuso. "Lo mismo que dije en Arabia no ha cambiado, vale hoy también. Si fichamos un jugador tiene que haber jugado partidos. No podemos estar meses esperando a que se ponga en condiciones", dice Gennaro.

La no renovación de Toni Lato

Con lo que tampoco se le notaba muy feliz es con la oferta de renovación que se le ha hecho a Toni Lato. "He hablado muchas veces de Toni Lato y todo el mundo sabe la consideración y respeto que le tengo. Puede jugar en todas las posiciones. La propuesta la ha hecho el club y no me corresponde decir si es buena o no. Es un jugador que me gusta mucho pero también tengo que respetar al club", afirma el italiano.

La renovación de Diakhaby

Sin embargo con la que sí se mostraba muy feliz es con la renovación de Diakhaby hasta 2027. "Estoy contento de la renovación de Diakhaby como la de Guillamon, Gaya... parecía que era muy difícil pero su representante y él han encontrado una línea y ha renovado. Estoy muy contento por esto".

Partido de Copa ante el Sporting

El rival en Copa acaba de cambiar de entrenador tras la destitución de Abelardo. Miguel Ángel Ramírez se ha hecho cargo del club y para Gattuso "si ha cambiado de entrenador es peor para nosotros. El equipo cuando se cambia de entrenador pone el cien por cien en el campo. Será difícil. Ha jugado con línea de 5, de 4. Va a cambiar mucho. Tiene jugadores con experiencia en primera. Será muy jodido para nosotros y el equipo lo sabe muy bien".

Además para el italiano el hecho de enfrentarse a un equipo de segunda división supone que "tenemos más que perder que ganar. Jugamos con un equipo que tiene buena mentalidad. Le ganó al Rayo Vallecano jugando con mucha mentalidad. Tenemos que hacer el mismo partido que contra el Real Madrid. Si jugamos blando será un partido jodido para nosotros".

En La Liga, cerca del descenso

Y volvía a insistir en aquello de que la camiseta del Valencia pesa y más estando tan cerca de las posiciones de descenso. "Cuando decía que la camiseta pesa, que tenemos una afición de puta madre lo decía por esto. Cuando estás en un gran club si no ganas en cuatro o cinco semanas es difícil. Por eso hablaba de los 40 puntos no porque tenga miedo del descenso. Yo cuando no ganaba partidos la camiseta pesaba dos kilos más. No tenemos que tener miedo y debemos jugar como contra el Real Madrid", asegura Gattuso.