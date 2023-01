Javier Solís: "El de Januzaj es un nombre que está ahí"

El Valencia ha cerrado la renovación de Diakhaby hasta 2027. A falta de firmar el contrato, el Director Corporativo del Valencia CF Javier Solís ha reconocido en palabras a El Desmarque que "estamos a punto de cerrar el acuerdo, solo falta la firma pero el acuerdo es total entre todas las partes".

Reconoce el interés en Januzaj

Además ha reconocido Javier Solís el interés en firmar al extremo del Sevilla Januzaj. "Me consta que Corona está trabajando. El de Januzaj es un nombre que está ahí, buen jugador, pero son cosas que hay que trabajar mucho", aseguraba el Director Corporativo del Valencia CF.

Sorprendido con las declaraciones de Sandra Gómez

También ha querido responder a las palabras de la vicealcaldesa Sandra Gómez en torno al nuevo convenio. Ha insistido la dirigente que "el Ayuntamiento no espera a nadie". unas declaraciones que según Solís "nos ha sorprendido por el tono beligerante cuando estamos trabajando. Hemos estado trabajando en el convenio y no se decía que había que contestar el 11 de enero, es una cosa que se dijo en prensa. Estábamos en Arabia jugando un torneo oficial. Nos ha sorprendido estas palabras ahora cuando el trabajo está siendo continuo. A finales de enero presentaremos un convenio que esperamos sea para cerrar. En el propio convenio no hay una notificación de contestar el 11 de enero. En cualquier caso hemos estado esperando cuatro meses. Apenas hemos podido trabajar durante un mes con las fiestas navideñas y el viaje de la Supercopa. Un poco sorprendido con sus declaraciones sí estamos":