Sandra Gómez: "El Ayuntamiento no espera a nadie"

Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia y concejala de Urbanismo ha vuelto a hablar en torno al Nuevo Mestalla. El Ayuntamiento sigue a la espera de una respuesta por parte del Valencia CF sobre el convenio del Nuevo Mestalla. Pese a que desde el Consistorio se estableció la fecha del 11 de enero para obtener una respuesta, las Navidades y el hecho de que el Valencia CF haya disputado la Supercopa en Arabia Saudí ha hecho que se retrase. Desde la entidad valencianista se afirma que siguen estudiándolo y que tendrán una respuesta para finales de mes.

Pese a ello, Sandra Gómez ha insistido en que "los plazos los marcamos nosotros y el Ayuntamiento de Valencia, como ya deberían saber por experiencia propia, no espera a nadie. Porque es dar seguridad jurídica tanto al club, que no al máximo accionista, como a la propia ciudad sobre los plazos de las obras del Nuevo Mestalla" .Y lanzaba una nueva advertencia: "vuelvo a insistir en la necesidad continua de generar conflicto con cualquier cosa. Me sorprende la actitud de los últimos meses que se está teniendo al respecto. Estamos intentando negociar, dialogar y llegar a acuerdos y me sorprende las continuas provocaciones con respecto a determinadas cuestiones que no tienen importancia".