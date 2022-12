El Ayuntamiento presenta al Valencia CF el nuevo convenio por Mestalla

El Ayuntamiento de Valencia ya ha presentado al Valencia CF las condiciones del nuevo convenio para la finalización de las obras del Nuevo Mestalla. Así lo ha confirmado el Alcalde de Valencia Joan Ribó quien manifestaba que "lo estuvimos hablando en una reunión de coordinación de gobierno, la necesidad de impulsar esto para que el Valencia nunca tenga la excusa de que no le hemos entregado loa papeles para ponerse a trabajar. En estos momentos tienen los papeles y les toca mover ficha"

En ese convenio se establece la condición de un aforo de 70.000 espectadores con 1.000 plazas de paking que pueden ser en superficie y la cubierta fotovoltaica. Además se establece que esté preparado para albergar una pista de atletismo en caso de necesidad. Ahora el Valencia CF tiene hasta el 11 de enero para responder a la propuesta del Ayuntamiento de Valencia sobre el Nuevo Convenio de Mestalla. En dicho convenio, según fuentes municipales, se mantienen la práctica totalidad de los beneficios que proporcionaba la caducada ATE.

Por su parte la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo Sandra Gómez afirmaba que la segunda fase del convenio ya está en poder el Valencia CF "para que ya no haya más excusas o razones para seguir dilatando la respuesta a las cuestiones importantes y también, como no, para que no haya más excusas para seguir dilatando la concesión de la licencia de obras para el nuevo estadio". Eso sí, advirtió que "son, obviamente, borradores de trabajo, como no puede ser de otra forma hasta que no haya un acuerdo con ello". Y es que ahora le toca responder al Valencia CF.