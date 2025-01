Feijóo cierra filas con Mazón tras la DANA y ambos exigen al Gobierno más ayudas para Valencia

"Presencia, compromiso y resultados". Esto es lo que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno este jueves desde València ante la catástrofe derivada de la DANA del pasado 29 de octubre.

Así se ha pronunciado Feijóo durante una intervención - sin preguntas de los periodistas - tras reunirse con alcaldes y cargos del partido afectados por las riadas y el 'president' de la Generalitat, y líder del PPCV, Carlos Mazón, a quien ha arropado y ha agradecido su gestión, tras criticar la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Carlos ha dado la cara y ha tomado una decisión valiente al vincular su futuro político con el éxito de la reconstrucción. Prefiero estos políticos a aquellos que hacen de la resistencia su modo de vida", ha proclamado Feijóo.

Previamente, Mazón ha dado las gracias a Feijóo por su "apoyo permanente" a los valencianos y ha dicho ser víctima de una "cacería" tras la dana. "He vinculado mi futuro político a la recuperación que merece mi tierra. Es el único futuro que me importa", ha apuntado.

Tanto el presidente del PP como el líder de los 'populares' en la Comunitat, han cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Valencia no puede seguir esperando a un Gobierno que no está, a un Gobierno que no viene y a un Gobierno cuyas ayudas no llegan".

Proposición de ley

En su comparecencia, Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados una proposición de ley en la que, entre otras medidas, reclaman al Gobierno que los damnificados por situaciones de emergencia "cobren ayudas en solo tres días".

Los 'populares' incluyen además la "gestión centralizada de las ayudas por parte de la Agencia Tributaria", "cubrir el 100% del coste de la reparación, entre otros, de los colegios y de los centros de salud", o la "bonificación al 100% de la cuota a los autónomosafectados este 2025".

El texto incluye un quinto bloque de "alivio fiscal", como la "exención del IBI" y los impuestos vinculados a la reconstrucción de viviendas o una "compensación a los ayuntamientos" por la pérdida de ingresos tributarios.