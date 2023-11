El Conseller de Sanidad reitera que el proceso de adaptación de la jornada laboral a 35 horas debe hacerse con garantías

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad darán a conocer este jueves las movilizaciones que han programado ante el incumplimiento por parte de la Administración de los acuerdos de jornada que fueron firmados el pasado mes de Marzo y que contemplaba la adaptación a 35 horas.

Sin embargo en aquel momento el Sindicato Médico no respaldó la propuesta de la consellería por no contemplar la jornada laboral de lunes a viernes y facilitar la conciliación familiar de los sanitarios. Ahora comparte la decisión de la consellería de anular el acuerdo. El Sindicato Médico ha reiterado que no firmó el acuerdo por considerarlo propaganda pre-electoral e insuficiente y sin contenido económico. Reiteran que es una reivindicación irrenunciable pero no en los términos que se acordó.

Por su parte el Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha reiterado que no se niega a adaptar la jornada a 35 horas pero que el proceso se tiene que hacer con garantías y afirma que el acuerdo de Marzo se hizo sin consignación presupuestaria por lo que el acuerdo es nulo.

Junto a esto recuerda que la modificación de las condiciones de trabajo supone modificar también el decreto de la ley de selección y provisión de plazas de personal.