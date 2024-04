Hoy venía pensando en... la disparidad de criterios

Hoy venia pensando en… la disparidad de criterios.

Nadie me va a sacar de que el gol de Lewandowski, el segundo, el del empate, es fuera de juego. Fermín está en la trayectoria del balón, encima de Jaume y por tanto debió ser anulado. No hay más. Y más viendo como hay casos muy similares en los que si se ha pitado fuera de juego. De eso se quejó Baraja, de la disparidad de criterios.

Con la llegada del VAR esa disparidad de criterios se ha incrementado una barbaridad. Porque antes podías pensar que no lo había visto, que era un error… ahora sabes que verlo lo han visto y sin embargo cada uno pita lo que quiere. Tal es esa disparidad que ni con el VAR nos ponemos de acuerdo en cuando debe intervenir y en cuando no. Mucho protocolo que no sirve para nada y que lo único que ha hecho es traer más confusión al fútbol.

No se que hubiera pasado de haberlo anulado el colegiado. Tal vez el Valencia no hubiese podido resistir de igual forma el empuje del Barcelona. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es como el Valencia compitió pese a quedarse con uno menos y se un equipo extremadamente joven. Si las cosas fueran como deberían ser en todo un Valencia podríamos hablar de que hay un gran proyecto de futuro. Porque si estos chavales compiten ya de esta forma pese a su juventud no quiero ni imaginarme como lo harán cuando alcancen la madurez futbolística.

Pese a la derrota lo mejor es que Europa sigue a tiro de piedra. Ahora llegan dos partidos seguidos en casa ante Alavés y Rayo en los que no se puede fallar. Ayer se cumplió un año del gol de Javi Guerra ante el Villarreal que marcó un punto de inflexión. El trabajo de Baraja y sus chicos en todo este año que ha pasado desde entonces… merece un premio… el de volver a Europa…