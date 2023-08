El Consell levanta la prohibición de fumar en las terrazas que se instauró por la covid

El Consell ha levantado la prohibición de fumar en las terrazas que había establecido la Conselleria de Sanidad dentro de las restricciones temporales para hacer frente a la covid-19 y que aún permanecía vigente en la Comunitat Valenciana a pesar de que la finalización de la crisis sanitaria, según ha informado la Generalitat.

La resolución se ha publicado este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La Coordinadora de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ha expresado su satisfacción por la decisión del Consell de “atender la demanda del sector hostelero” sobre la necesidad de eliminar la prohibición de fumar en las terrazas, sobre todo, ha señalado, cuando la Comunitat era el único territorio nacional donde se mantenía esta medida tomada durante la pandemia.

Vicente Pizcueta, portavoz de la CEOH, aplaude la resolución y señala que el mantenimiento de esta medida “era una auténtica anomalía y una decisión injusta que penalizaba la actividad de las terrazas".

Pizcueta valora que prevalezca la decisión de cada local sobre si se puede fumar o no en su terraza: “Esto seguro que permitirá que los clientes puedan disponer de terrazas para no fumadores y que, en todo caso, la responsabilidad última sobre el incumplimiento de la norma recaiga sobre el cliente que incumpla las condiciones establecidas en cada terraza y no sobre el hostelero”.

La Coordinadora añade que cualquier medida relacionada con el consumo de tabaco debe plantearse en todo el territorio nacional y en el marco de la regulación del tabaquismo, y no como una decisión extraordinaria cuya implantación sólo se mantenía activa en la Comunitat Valenciana.