Compromís insiste en declarar un festivo local en València en la semana fallera

Compromís en València ha reclamado al gobierno local que dirige la alcaldesa, María José Catalá, que utilice uno de los dos festivos locales de la ciudad durante la semana fallera con el objetivo de "mejorar la conciliación y la convivencia en unos días en que la ciudad vive una actividad extraordinaria que dificulta el trabajo de mucha gente".

"Las Fallas hacen inviable una jornada laboral normal para miles de personas. Hablamos de movilidad limitada, calles cortadas, masificación y una ciudad completamente transformada. Por eso tiene todo el sentido usar un festivo local en plena semana fallera", ha afirmado el concejal de Compromís Pere Fuset.

Desde la formación han explicado que "esta propuesta parte de un acuerdo ya existente entre el gobierno de Joan Ribó y el Arzobispado, que contemplaba trasladar la festividad de San Vicente Mártir a domingo como se hizo con el Corpus, para liberar uno de los dos festivos locales".

Compromís ha defendido que esta medida beneficiaría tanto a falleros y falleras como al resto de la ciudadanía. "Un festivo en Fallas facilita la conciliación laboral, reduce tensiones, mejora la movilidad y permite que la gente pueda vivir la fiesta, convivir con ella, simplemente o sobrevivirla en mejores condiciones ", ha explicado.

Además, la coalición ha insistido en que aplicar un festivo local en plena semana fallera "contribuiría de manera clara a reducir el caos de movilidad que vive la ciudad, con miles de desplazamientos diarios en medio de calles cortadas, cambios de rutas y un transporte público al límite".

Al mismo tiempo, Compromís ha subrayado que la medida también tiene un impacto directo en las condiciones laborales, especialmente en sectores como la hostelería, donde muchas personas continúan trabajando en los días de mayor actividad.

Desde Compromís han avanzado que, pese a la negativa de PP y Vox que han rechazado más de seis veces la propuesta, volverán a proponer en el Ayuntamiento aplicar este acuerdo con el Arzobispado para el calendario de 2027 cuando "toda la semana fallera coincidirá con días laborables y habrá que buscar soluciones para evitar las clases escolares y no condenar a miles de trabajadores en los evidentes problemas logísticos que genera la fiesta".