Compromís apoyará la propuesta de UP que insta al Gobierno a limitar el precio de los alimentos básicos

Unides Podem ha registrado este martes en Les Corts una proposición no de ley (PNL) que insta, entre otros, al Gobierno central a fijar un precio máximo en los alimentos básicos, así como estudiar la opción de crear un impuesto contra los beneficios extraordinarios de las grandes superficies.

La medida, que Compromís se abre a respaldar y sobre la que el PSPV, de momento, guarda silencio, la ha explicado la formación durante la rueda de prensa posterior a la junta de síndicas y llega en plena polémica todavía por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de cargos de Podemos como el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, contra el presidente de Mercadona, Juan Roig, y el resto de grandes empresas del sector de la alimentación.

"Queremos abrir un debate", ha afirmado la síndica de UP, Pilar Lima, que ha desgranado los cuatro puntos que contiene la PNL: instar al Gobierno a definir una cesta básica de la compra que fije precios máximos en alimentos frescos y de primera necesidad, estudiar la posibilidad de crear un impuesto estatal contra los beneficios extraordinarios de estas empresas, profundizar en la ley estatal de cadena alimentaria y emplazar al Consell a aumentar las ayudas de emergencia social y a potenciar las cooperativas.

"En momentos de crisis todos debemos arrimar el hombro", ha defendido Lima, al tiempo que ha apelado a Compromís y al PSPV a sumarse a este debate. "Toca elegir entre más beneficios empresariales o estar al lado de las familias", ha apuntado.

Desde Compromís, Carles Esteve, portavoz adjunto, ha asegurado que su grupo está "perfectamente de acuerdo" con la propuesta, al instar al Gobierno a profundizar en "funciones que ya tiene" y ante el aumento de los precios que no repercute en lo que perciben los agricultores.

La incógnita es ahora qué hará el PSPV-PSOE. De momento, su síndica, Ana Barceló, se ha limitado a afirmar que no pueden entrar a valorar su apoyo o rechazo a la iniciativa de UP hasta no disponer del texto completo.