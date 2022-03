Bordalás: "No tiene precio estar en una final en un momento tan difícil"

José Bordalás, entrenador del Valencia, ha asegurado tras la clasificación de su equipo para la final de la Copa del Rey al derrotar al Athletic Club por 1-0, que haber defendido de forma perfecta ha sido la clave para sacar la eliminatoria adelante ante un rival que demostró su entidad al eliminar al Barcelona y al Real Madrid.

"No tiene precio estar en una final en un momento tan difícil. A principio de campeonato no había la confianza que suponíamos y me alegro mucho por esta afición que se lo merece", señala en Radioestadio noche.

Se queda con el momento del pitido final: "Estoy muy feliz y contento. Cuando se ha pitado el final ha sido una locura. Los chicos han sufrido mucho y me alegro mucho por ellos"

Y en cuanto a su forma de jugar, su estilo, señala que nunca ha sentido dudas y que allí dónde ha estado siempre le han apoyado: "Siempre me he sentido querido. En la mayoría de clubes han coreado mi nombre y hoy también. Estoy feliz y no hay ningún tipo de debate. Es una recompensa enorme para todos"