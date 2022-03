Bryan Gil: "No esperaba esta locura. Estoy flipando con la gente del Valencia"

El ambiente de fiesta tras la clasificación para la final se escucha en la entrevista con Radioestadio noche y se muestra sorprendido: "No esperaba esta locura. Me he quedado flipando con la gente de Valencia".

Llegó en el mercado de invierno y de momento no le puede ir mejor en Mestalla: "Tampoco hay que compararlo con mi etapa en Londres. Vine a coger minutos y con la gente que se vuelca así esto es lo que uno quiere". Se muestra muy satisfecho con el trato de su nueva afición: "Quiero mandarle las gracias a la afición que sé que me quieren mucho. Hay que disfrutar del presente que uno no sabe lo que va a pasar mañana".

En cuanto al finalista, asegura que no le importa a quién enfrentarse en La Cartuja, ya sea Betis o Rayo, asegura que "irán a por todas".