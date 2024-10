José Antonio Iniesta: "Me dan las gracias por el hijo que he tenido"

El 9 de octubre de 2024 es una fecha que quedará marcada de manera triste en la historia del fútbol español, hoy ha anunciado su retirada el gran Andrés Iniesta que nos dio el único Mundial que hasta entonces ha ganado la Selección Española. El que para muchos es el mejor jugador de la historia de nuestro país dice adiós a los 40 años de edad.

Para repasar toda su carrera una persona muy especial, su padre, José Antonio Iniesta, ha querido compartir con nosotros las vivencias e historias de su hijo: "Si tuviera la fuerza de entonces, 20 años atrás, lo haría igual. Hubiéramos hecho lo que hubiera tocado. Si tienes los pies en el suelo nunca puedes imaginar que iba a llegar a donde ha llegado. Tenía una gran ilusión por jugar y le ha acompañado la fortuna con las lesiones. Ha tenido la suerte de desarrollar su profesión donde lo ha hecho".

José Antonio nos cuentan como han sido las últimas horas de su hijo antes de afrontar este duro momento en la vida de un deportista: "Cuando hay un acontecimiento así no duerme. Anoche estuve hablando con él hasta tarde y lo vi apurado y temeroso por el momento. Hoy me ha sorprendido porque le he visto como es él, tranquilo y con calma".

"Con la frase que me quedo siempre que me la dicen es "Gracias por el hijo que has tenido", asegura. "Andrés nos enseña que se puede estar en lo más alto y estar en el suelo. No por estar arriba eres diferente. Esa es la imagen que da. Es un chico humilde", algo que ha demostrado desde sus comienzos en Brunete donde comparte anécdota con José Ramón de la Morena que nos ha acompañado esta noche.

"José Antonio se acercó y me dijo que los niños que habían eran muy buenos, pero que el suyo era mejor y cuando dijo que tenía 8 años los demás se echaron a reír", cuenta. "Después estuvo en La Masia y recuerdo que un día José Antonio estaba enfadado porque el niño fue a la Rambla a dar un paseo y no era lo pactado, solo tenía que ir de La Masia al campo a entrenar", recuerda.

De la Morena ha tenido desde siempre una especial relación con Andrés y la familia: "Es un chaval y una familia que tenía mucha verdad. Iniesta era un genio con el balón y yo sabía que la vida no le iba a cambiar por mucho éxito que tuviera". "La vida le ha reconocido todo, la FIFA y el Balón de Oro son los únicos que no lo han hecho. Seguramente sea el futbolista más querido de este país", afirma.

Iniesta ha tenido una carrera maravillosa, llena de alegrías y momentos felices pero también nos ha mostrado el lado más duro del fútbol y de la vida. La muerte de su amigo Dani Jarque de manera repentina en 2009 a causa de un infarto, fue el inicio de un malestar que acabó en depresión y problemas de salud mental.

Aunque su padre asegura que "todavía es pronto para hablar de futuro y que ha tenido ofertas", Andrés ya ha comentado que va a empezar a formarse para ser en un futuro entrenador y vivir su nueva etapa al frente de un banquillo.