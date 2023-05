Arthur Melo habla de su no fichaje por el Valencia

LEER MÁS El Valencia acelera por Arthur Melo

El centrocampista brasileño Arthur Melo estuvo a punto de firmar por el Valencia el pasado verano. El futbolista de la Juve y ex del Barça era uno de los deseos del entonces entrenador del Valencia Gennaro Gattuso tal y como ha reconocido en una entrevista concedida a Goal.

"Estuvimos hablando con el Valencia. Ahí estábamos pensando si era que sí o no. Tenía que hablar con la Juventus para ver si autorizaba mi cesión al Valencia o no. Al final acabaron fichando a otro jugador. Tuve una conversación con Gattuso, una persona que admiro y respeto mucho. Al final los clubes no acabaron de cerrar el negocio, cosas que pasan en el fútbol. Al final, no salió la negociación y fue el Liverpool el que vino a por mí, apostó por mí algo que les agradezco mucho", afirma el medio.

Y ese casi fichaje por el Valencia y el trato que le dio la afición valencianista hace que le guarde cariño y que su deseo sea que el Valencia mantenga la categoría. "Espero que salgan de la situación en la que están lo más pronto posible. Recibí muchos mensajes de los aficionados del Valencia, los agradezco muchísimo porque fueron mensajes muy positivos. Al final no se dio el fichaje, pero tengo mucho cariño por el Valencia y espero que pueda permanecer en Primera", asegura el brasileño.