Año y medio de la DANA: Los CLER hablan de una reconstrucción "a dos velocidades"

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) se crearon poco después de la DANA del 29 de octubre de 2024. El objetivo era, inicialmente, canalizar la ayuda vecinal. Después, sus reivindicaciones pasaron, entre otros, por exigir que se escuchara la voz de los ciudadanos a la hora de planificar la recuperación.

Un año y medio después, Rut Moyano, portavoz de los CLER, ha hecho balance en Onda Cero: "Ya no hay barro en las calles, pero hay una herida colectiva abierta".

En cuanto a la reconstrucción, señala que se está acometiendo "a dos velocidades": "La reactivación de las grandes empresas ha ido más rápida, pero en muchos municipios hay todavía espacios como colegios o centros culturales que siguen pendientes de una rehabilitación".

Desde los CLER consideran que la recuperación "debe pasar por la renaturalización del territorio". "Estamos observando cómo se planean construcciones en zonas inundables o espacios agrarios. Esto puede agravar la vulnerabilidad de las localidades afectadas".