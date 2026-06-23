Montero noquea al Barça y acerca al Valencia al título

El Valencia Basket, liderado por un magistral Jean Montero (29 puntos), noqueó (80-88) este lunes al Barça en el tercer encuentro de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana y se acercó al título, que podría ganar si suma otra victoria en el mismo escenario el próximo miércoles o en un hipotético quinto partido en el Roig Arena.

Un parcial de 21-31 en el tercer acto fue decisivo para que el equipo 'taronja' recupere el factor pista -2-1 en el global de la serie- ante un rival que en el último cuarto tiró de orgullo para mantenerse con vida en el partido gracias a Toko Shengelia (25 puntos) y Darío Brizuela.

Pero el base dominicano del Valencia (37 créditos de valoración) fue el protagonista de un choque que el primer cuarto en poco se pareció a los inicios de los dos primeros envites de la serie. Mandaron las defensas y se multiplicaron los fallos en los dos aros en un Palau Blaugrana que recordó al de las grandes noches.

Erraron triples claros y sin oposición Will Clyburn y Nico Laprovittola, mientras que el Valencia no encontraba a Montero, su habitual faro ofensivo.

Solo Pradilla, el mejor de los visitantes en el primer cuarto, consiguió agujerear la zona del equipo azulgrana, que logró una mínima renta (17-15) tras los primeros 10 minutos merced a dos triples de Staoransky y Shengelia. El Barça acabó el partido anotando solo 7 lanzamientos de la línea de 6,75 metros.

Se reencontró con su ritmo diabólico el Valencia en el segundo acto con un fulminante parcial de 0-12 en cuatro minutos (17-27, min.14) con 8 puntos de De Larrea -autor de dos triples- y otros cuatro créditos de Montero.

Surtió efecto el tiempo muerto pedido por Xavi Pascual, desesperado con las continuas pérdidas de sus pupilos -8 en el primer tiempo-, y su equipo tiró del orgullo de Clyburn y Punter para encadenar siete puntos consecutivos y situar el 33-34 (min.18).

Pero el Valencia Basket consiguió irse al descanso con una ventaja más amplia (36-40). Se aprovechó el conjunto ‘taronja’ de las pocas ideas de los locales, algo lentos en ataque bajo la batuta del base Juan Núñez, que entró en la rotación azulgrana en sustitución de Juani Marco, que no jugó debido al esguince de tobillo que sufrió en el segundo duelo.

En la reanudación, los de Pedro Martínez pusieron una marcha más en ataque y en defensa. Su rival se encallaba desde el perímetro y solo conseguía dañar el entramado defensivo ‘taronja’ por mediación de las apariciones de Shengelia, desde el poste bajo, y Vesely con su tiro de toda la vida.

En el aro azulgrana, Montero dominaba la escena con una generación de juego constante, ya fuera con asistencias, penetraciones, tiros libres y triples.

Al dominicano le acompañaron los puntos de Key en la pintura, además de la garra en ambos lados de la pista de Kameron Taylor, que robó un balón que acabó con una canasta fácil de De Larrea que obligó a Xavi Pascual a parar el partido (48-62, min.26).

Ni el orgullo del veterano Jan Vesely despistó a Montero, que silenció el Palau Blaugrana con ocho puntos consecutivos. Dos triples lejanos y una bandeja casi imposible dejaban al Barça en la lona a 1 minuto y 14 segundos del final del tercer cuarto (53-71). De fondo se oían gritos de MVP de la afición ‘taronja’ presente en el Palau.

El último acto empezó con el Valencia gozando de una ventaja cómoda de 14 puntos (57-71), que se redujo a la mitad en un minuto y quince segundos. Fue el tiempo que tardó el conjunto azulgrana en regresar al partido de la mano de Parra y Brizuela.

El guión del partido dio un giro copernicano. El Barça controló el rebote y el Valencia, que solo anotó dos puntos en 6:40 minutos, vio cómo su rival igualaba la contienda (73-73) a 5:35 de la conclusión.

El Valencia cogió aire gracias a ocho puntos de Badio -con un triple-, Montero, desde la línea de personal y Costello (73-81, min.38). Y ya no dejaría escapar el partido. El miércoles, el equipo de Pedro Martínez tiene un ‘match ball’ en el ‘last dance’ de Xavi Pascual en el Palau, que buscará forzar el quinto partido de la final.