Valencia CF

Agirrezabala se opera y pone fin a su etapa en el Valencia

El portero vasco pasa por el quirófano por su lesión de menisco

Eduardo Esteve

Valencia |

Julen Agirrezabala durante el partido contra el Athletic
Julen Agirrezabala durante el partido contra el Athletic | AFP7 / Europa Press - Only For Use In Spain

La etapa de Julen Agirrezabala en el Valencia toca a su fin. El guardameta, tal y como ha avanzado El Chiringuito, ha sido intervenido en Vitoria de la lesión de menisco que se produjo el pasado viernes mientras entrenaba.

Esta circunstancia y ha falta de solo tres meses para que concluya el campeonato propiciará el final de su paso por el Valencia al ser propiedad del Athletic Club y tener una cláusula de compra de 12 millones de euros que el Valencia no hará efectiva.

Balence como valencianista

El último partido que disputó con la camiseta del Valencia fue el pasado 3 de enero en la derrota ante el Celta en Balaídos. Una lesión muscular le ha llevado a perderse los siguientes encuentros hasta la lesión que se le produjo el viernes mientras estaba en la última fase de recuperación. En total ha disputado 18 partidos como titular en La Liga y uno en Copa habiendoencajado un total de 30 goles.

