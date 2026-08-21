Maffeo protagoniza la sesión previa al duelo contra el Celta de Vigo

Pablo Maffeo ha sido el gran protagonista de la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. El defensa ha saltado al césped con muchas ganas y una sonrisa. Antes de empezar a correr, sus nuevos compañeros le han hecho el típico pasillo de collejas para darle la bienvenida al equipo.

Un momento que ha compartido con el sevillano Luís Rioja, que se le ha visto participar en el calentamiento con el resto de la plantilla, para después acabar de retirarse en la segunda mitad del entrenamiento. Una señal que deja entrever que el extremo no llegará al encuentro de mañana.

Un Maffeo que ya trabaja bajo las órdenes de Carlos Corberán, y que en principio apunta a entrar en la lista de convocados para el encuentro de mañana a las 19:30 frente al Celta de Vigo, debido a la escasez de jugadores en el lateral derecho. Una posición en la cual el técnico ha probado con Jesús Vázquez para cubrir la demarcación, y que tendrá que decidir si apostar de inicio con el recién llegado Maffeo o con el lateral izquierdo.

André Almeida y Arnaut Danjuma también se ejercitaron con total normalidad junto al grupo. Sin embargo, la situación de ambos es muy diferente a la de Maffeo. Los dos jugadores entrenaron con la mente puesta en el mercado, a la espera de saber si saldrán traspasados durante los próximos días.

Además Vicent Abril y Rubo Iranzo se ejercitaron en solitario pendientes de cerrar sus fichajes por el Nàstic de Tarragona y el Real Zaragoza.