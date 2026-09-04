Lucía Muñoz y Marina Cortelles llevan sus billetes olímpicos a la Fundación Trinidad Alfonso

Lucía Muñoz y Marina Cortelles han hecho historia. Lo que ambas deportistas valencianas consiguieron el pasado mes de agosto junto al conjunto español de gimnasia rítmica perdurará en el recuerdo del deporte nacional porque hacía 35 años que no ocurría: España se proclamó campeona del mundo en Frankfurt gracias a un grupo de gimnastas que, además, selló los primeros billetes del país de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Magia sobre el tapiz e ilusión a raudales.

La misma que hoy han manifestado las valencianas en su visita a la Fundación Trinidad Alfonso, la entidad presidida por Juan Roig e impulsora del Proyecto FER -iniciativa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana-. Lucía Muñoz (Valencia, 18 años) y Marina Cortelles (Silla, 19 años) han recibido el calor de la sociedad valenciana en un acto de reconocimiento en el que han ofrecido sus relucientes medallas de oro y su billete olímpico.

Especialmente emotivas han sido las palabras que las jovencísimas deportistas han recibido de sus allegados y algunos rostros conocidos del deporte nacional: la exgimnasta valenciana Elena López, en su día deportista FER y miembro del mítico conjunto que conquistó la última medalla olímpica del conjunto español de rítmica en Rio 2016; y la periodista Paloma del Río, quien puso voz a las grandes competiciones de la disciplina durante casi 30 años, han querido enviarles cariñosos mensajes por su último gran logro.

El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, también ha dedicado afectuosas palabras a las chicas: “Es un orgullo abrir nuestra sede para reconocer los brillantes resultados de los deportistas FER, y para estas dos gimnastas la palabra ‘brillante’ se queda corta”

Las deportistas también han agradecido el apoyo: “Tener detrás al Proyecto FER nos ha ayudado en el camino a la clasificación para los Juegos. Ha sido muy duro, pero es lo que llevábamos soñando desde pequeñas”, ha asegurado Marina. “Hasta que no eres campeona del mundo, no te lo crees. Y, cuando lo consigues, te das cuenta de que todo el trabajo merece la pena”, ha admitido, por su parte, Lucía.

Grandes resultados de Lucía Muñoz y Marina Cortelles en 2026

Y es que el conjunto español, dirigido por la también exFER Alejandra Quereda, ha ido creciendo en madurez y sensaciones durante el curso. Ahora, esas buenas impresiones se han convertido en hechos, en resultados.

Aunque 2026 no empezó del todo bien, las chicas retomaron rápidamente el rumbo a partir del mes de abril: la plata en la general de la Copa del Mundo de Bakú, el triple podio en la de Portimao, el trío de oros en el Campeonato de Europa de Bulgaria o la doble medalla en la Copa del Mundo de Milán precedieron a este último éxito en Alemania.

Esta progresión ha desembocado en una histórica clasificación para los próximos Juegos. Lucía y Marina ya pueden soñar con Los Ángeles y, aunque todavía es pronto para confeccionar esas maletas, ambas, junto a Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Fernández y Andrea Corral, han vuelto a

maravillar a la rítmica internacional.