El levantinista Ryan es uno de los tres porteros de LaLiga EA Sports con más paradas

El portero del Levante, Mathew Ryan, comparte con Álex Remiro (Real Sociedad) y Unai Simón (Athletic Club) el liderato de paradas en LaLiga EA Sports después de las cuatro primeras jornadas, con 17 intervenciones cada uno, según las estadísticas oficiales de la competición.

El dato sitúa al guardameta levantinista entre los protagonistas del arranque de temporada bajo los palos. Ryan, además, detuvo un penalti el pasado domingo en La Rosaleda ante el Málaga (0-0).

El Levante, con Ryan como titular en todos los partidos, ha recibido cinco tantos en las cuatro primeras jornadas, la misma cifra que el Athletic Club, mientras que la Real Sociedad ha encajado ocho.

El cuadro levantinista, además, cerró la cuarta jornada con la portería a cero por segunda vez en la temporada tras empatar sin goles en Pamplona ante Osasuna en la segunda jornada.

Ryan, de 34 años, cumple su segunda temporada en el Levante. El meta australiano finalizó su contrato el pasado mes de junio y a finales de julio firmó su nuevo contrato con el equipo valenciano.