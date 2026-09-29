El Levante vuelve al trabajo con Etta y Sotelo todavía al margen del grupo

La plantilla del Levante regresó este martes al trabajo tras haber descansado el fin de semana y lo hizo todavía sin la participación de Etta Eyong y Hugo Sotelo.

Etta se recupera de una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha y no juega desde finales de agosto. El camerunés ya trabaja sobre el césped pero aún en solitario.

Mientras, Hugo Sotelo sufrió ante el Barcelona, el 13 de septiembre, un esguince en la rodilla en la rodilla derecha y, de momento, sigue sin pisar el campo de entrenamiento.

La plantilla del Levante se ejercitará hasta el viernes en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) y volverá a disfrutar el fin de semana de descanso por el parón de la Liga por los compromisos de las selecciones.