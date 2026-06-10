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El Levante renueva a los artífices de la permanencia: Rodas y Gila seguirán hasta 2028

Con este movimiento, el club premia el trabajo de dos hombres "de la casa", que han conseguido que el equipo siga un año más en la élite

Redacción

Valencia |

El Levante renueva a los artífices de la permanencia: Rodas y Gila seguirán hasta 2028
El Levante renueva a los artífices de la permanencia: Rodas y Gila seguirán hasta 2028 | Levante UD

El Levante anunció este miércoles la renovación del contrato del director deportivo, Héctor Rodas, y del secretario técnico, José Gila, hasta 2028.

El club valenciano explicó en un comunicado que con esta decisión ratifican “su confianza en la labor realizada por ambos profesionales durante el último curso, valorando la gestión de los recursos y la aplicación de una metodología alineada con los objetivos de la entidad”.

Rodas y Gila asumieron la dirección deportiva del Levante tras la salida del club de Felipe Miñambres en febrero de 2025 y en este periodo el equipo ascendió a Primera y el pasado curso logró la permanencia.

Dos hombres de la casa

Héctor Rodas fue durante 15 años futbolista profesional, con una trayectoria muy vinculada al Levante UD, acompañada por su formación académica como licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Director Deportivo de Fútbol.

Por su parte, Jose Manuel Pardo Gila coordinó el área de captación y análisis de datos desde 2019 hasta el año pasado, cuando se convirtió en jefe de scouting.

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