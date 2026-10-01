El Levante jugará cuatro partidos en octubre, entre ellos el aplazado ante el Athletic

El Levante afrontará durante el mes de octubre cuatro encuentros de LaLiga EA Sports, un calendario que llevará al conjunto valenciano a disputar dos partidos en el Ciutat de València y otros dos como visitante.

Tras el parón en la competición por los partidos internacionales, la actividad comenzará el lunes 12 de octubre, cuando el equipo dirigido por Luís Castro reciba al Sevilla en el Ciutat de València, en la octava jornada del campeonato en un encuentro que está fijado a las 21:00 horas.

Cuatro días después, el viernes 16 de octubre, el Levante se desplazará hasta A Coruña para enfrentarse al Deportivo en el estadio ABANCA-Riazor, correspondiente a la novena jornada.

El tercer compromiso del Levante del mes será el miércoles 21 de octubre, de nuevo ante su afición. El Athletic Club visitará el Ciutat de València en un encuentro aplazado de la sexta jornada por el fuerte temporal que azotó València el pasado 16 de septiembre.

El Levante cerrará octubre el domingo 25 con una visita a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. El equipo vasco será el cuarto rival que está actualmente clasificado entre los diez primeros de la tabla clasificatoria.