El Levante busca por primera vez en la temporada dos victorias seguidas en casa

El Levante recibe el lunes al Getafe en un partido clave para mantener vivas sus opciones de permanencia y en el que buscará por primera vez en la temporada enlazar dos triunfos seguidos en el Ciutat de València.

Tras vencer al Real Oviedo (4-2) en su última comparecencia ante su hinchada, el Levante, penúltimo con 26 puntos y a cinco de la salvación, busca sumar los tres puntos en el primero de los últimos cuatro encuentros que jugará en casa hasta final de temporada.

El Levante es el peor local de LaLiga EA Sports, con apenas tres victorias. Primero se impuso al Elche en enero; venció al Deportivo Alavés en febrero; y ante el Real Oviedo, el 21 de marzo, logró su última victoria en casa. Tras esas dos primeras victorias el Levante luego empató, primero ante el Atlético y después ante el Girona.

En su última temporada en Primera División, en el curso 2021-22, al Levante también le costó mucho esfuerzo encadenar dos triunfos seguidos en su estadio. No lo logró hasta sus dos últimos compromisos ligueros, cuando venció en el Ciutat a la Real Sociedad y al Deportivo Alavés.

Tras el encuentro ante el Getafe el Levante jugará de nuevo en casa ante el Sevilla el jueves 23 de abril y sus dos últimos partidos del curso en el Ciutat de València serán ante Osasuna y Real Mallorca.

Para el partido ante el Getafe, que se jugará a las 21:00 horas en día festivo en la capital valenciana, el Levante ha incentivado la asistencia al Ciutat de València y activó la promoción de entradas para los abonados, que podían adquirir hasta 4 entradas con un precio de 20 euros cada una.