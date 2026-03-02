El Levante UD blinda a sus promesas; Kareem Tunde seguirá siendo granota hasta 2029

Kareem Tunde llegó a la disciplina levantinista en la temporada 2022/2023 procedente del CF Damm para incorporarse al Juvenil A del conjunto granota. En su segunda campaña como granota, el extremo fue protagonista de un año histórico en el que el conjunto de División de Honor se proclamó campeón de Liga.

Su rendimiento, regularidad y capacidad de trabajo no pasaron desapercibidos para los técnicos del primer equipo y, a finales de 2025, de la mano de Álvaro del Moral, su entrenador en el Atlético Levante UD, y Vicente Iborra, dio el salto al fútbol profesional.

El pasado 20 de diciembre, Tunde debutó en LALIGA EA SPORTS en el encuentro que disputó el Levante UD frente a la Real Sociedad en el Estadio Ciutat de València. Aquel estreno marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, ya que, lejos de tratarse de una aparición puntual, el jugador también se ganó la confianza del cuerpo técnico encabezado por Luís Castro y consolidó su presencia en el once titular.

Hasta la fecha, el extremo ha participado en diez encuentros oficiales con el primer equipo. Con esta ampliación de contrato, el Levante UD y Kareem Tunde seguirán creciendo de la mano durante los próximos años.