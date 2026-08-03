El Levante UD acuerda el regreso del portero Mathew Ryan y el fichaje de Yanis Musuayi

Mathew Ryan afronta su segundo año como granota

El Levante UD se sigue reforzando en el mercado de verano, en esta ocasión el conjunto granota se ha fijado en un viejo conocido, el guardameta australiano Mathew Ryan, quien ya recaló en la entidad levantinista el pasado verano, logrando defender la portería granota en 36 ocasiones. Formado en la cantera del Blacktown City y Central Coast Mariners, debutó en la máxima categoría con este último en la campaña 2010/2011.

En 2013 se trasladó a Bélgica para incorporarse al Brujas y en 2015 vivió su primera experiencia en España con el Valencia CF. Dos años más tarde, en enero de 2017, regresó a Bélgica para jugar, en calidad de cedido, en el KRC Genk. Al finalizar la temporada, se vinculó con el Brighton & Hove Albion para jugar en la Premier League y, en enero de 2021, se marchó como cedido al Arsenal.

El Levante UD cierra el fichaje Yanis Musuayi

Además, el conjunto granota ha acordado el fichaje de la jovén promesa belga de 19 años Yanus Musuayi, quien apunta a ser el sustituto de Carlos Espí tras su fichaje por el Real Madrid. El delantero belga recala en el conjunto de Orriols tras completar una destacada temporada en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica, defendiendo los colores del Club NXT, equipo filial del Club Brujas. Además, el atacante también brilló en la UEFA Youth League, competición en la que disputó diez encuentros y anotó seis goles.

Una vez ya oficializados sus fichajes, ambos futbolistas han entrenado hoy junto a sus compañeros en la ciudad deportiva de Buñol con la mirada puesta en su próximo encuentro de pretemporada frente al Villarreal este miércoles 5 de julio en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Un encuentro en el que muy probablemente podamos ver los primeros minutos de ambos bajo las órdenes de Luís Castro.