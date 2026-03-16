Léleman Conqueridor cae ante CV Manacor pero se asegura los playoffs

El Léleman Conqueridor acabó derrotado en por 1-3 (23-25/24-26/25-19/19-25) ante Conectabalear CV Manacor. A pesar de la derrota, los valencianos certificaron su pase a los playoffs tras el resultado que se dio entre el UC3M Voleibol Leganés y Cisneros La Laguna. El conjunto de Nou Moles plantó cara pero no fue suficiente y además sufrió la lesión de su capitán Javier Monfort, que en la cuarta manga sufrió el pisotón fortuito de un compañero y se tuvo que retirar.

Los campeones de Copa sufrieron para llevarse la primera manga ante un combativo Léleman Conqueridor que le aguantó el pulso hasta el final del set. Los valencianos iban abriendo el marcador siempre con dos de ventaja que se iban igualando en diferentes momentos. Pernambuco con el saque puso el 7-9 pero cuando la rotación pasó a manos de Romaní volvieron las tablas al electrónico (12-12). El conjunto visitante empezó a tomar la delantera por primera vez con tres de ventaja y eso obligó a Pablo Díaz a pedir el primer tiempo muerto del partido (14-17). Un buen Javi Monfort al saque conseguía recortar hasta el 20-21, que provocó la pausa en el banquillo contrario. El central de CV Manacor volvía al saque para ponerle las cosas muy difíciles a los valencianos que consiguieron recuperar terreno hasta el 23-24 con la aparición de Kayque y el remate de Facu Funes. Aléxis González frenaba los envites de sus rivales y en la vuelta a pista Pernambuco no pudo con su saque mantener con al equipo con vida en el set (23-25)

El Conqueridor volvió a rozar el segundo set plantando cara a los vigentes campeones. Con la misma igualdad e intensidad que en el primero, los valencianos tomaban la delantera con dos arriba. La ventaja quedaría neutralizada con un bloqueo de Nieves sobre Facu que empezó a poner por encima al conjunto manacorí con tres arriba. Tras un tiempo muerto de los anfitriones, el mismo argentino pasó al saque para resolver la situación (18-17). Carlos Nieves recuperó el saque con un misil devolvía el equilibrio. El tanteo llegó al 23-23 y los valencianos salvaron la primera bola de set. El técnico visitante paró el partido y tras dos puntos que pudieron caer para los dos lados, consiguieron cerrar la segunda manga (24-26).

Los valencianos por fin vieron recompensado el esfuerzo de los dos primeros sets con un tercero que dominaron desde el arranque. Juanmi González entró para poner a los locales 6-3 y provocar el primer tiempo muerto de los rivales. Conectabalear CV Manacor se pudo rehacer igualando a 11 pero el receptor onubense volvió a marcar distancias. Manu Furtado con el saque lo hizo todavía más fácil para estirar al 20-16 y el set llegó a su cierre sin sobresaltos (25-19).

Pero el equipo balear no estaba dispuesto a ceder más terreno y salió con contundencia en un cuarto set decisivo. CV Manacor cogió rápidamente el dominio de la manga y poco a poco fue minando las esperanzas del Conqueridor. Con la inercia de un set que llevaba color blanquivioleta, Maxi y Javier Monfort saltaban a un bloqueo que acabó con el pie torcido del capitán tras una pisada fortuita. Monfort tuvo que retirarse sin poder apoyar el pie y el partido acabó decantándose para el conjunto visitante, que fue claramente superior en la cuarta manga.