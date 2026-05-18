Kecmanovic conquista la Copa Faulconbridge, torneo que se consolida en el calendario deportivo valenciano

La Copa Faulconbridge 2026 cerró este domingo una brillante edición en el Club de Tenis Valencia con la conquista del título individual por parte del serbio Miomir Kecmanovic, que superó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 6-2, 3-6 y 6-2 en una final de gran intensidad disputada en una Pista Central llena con un magnífico ambiente.

Kecmanovic confirmó su condición de gran favorito al torneo gracias a un tenis sólido y muy consistente desde el fondo de pista, imponiendo su experiencia ATP en los momentos decisivos del encuentro. El serbio arrancó dominando con claridad el primer set, aprovechando su regularidad y minimizando errores para adjudicarse la manga por 6-2.

Sin embargo, Vallejo volvió a demostrar el enorme carácter competitivo que le ha convertido en una de las revelaciones de la semana en Valencia. El paraguayo reaccionó en el segundo parcial, elevando la agresividad de su juego y encontrando mayor profundidad en sus golpes para igualar la final tras llevarse el set por 6-3.

Con el título en juego, Kecmanovic recuperó el control del partido en la manga definitiva. El serbio volvió a mostrarse muy firme con el servicio y especialmente sólido en los intercambios largos, logrando abrir ventaja rápidamente para terminar cerrando el encuentro por 6-2 y levantar así el trofeo de campeón de la Copa Faulconbridge 2026.

Las gradas de la Pista Central registraron un gran ambiente durante toda la jornada final, en una nueva demostración del respaldo del público valenciano a un torneo que ha reunido durante toda la semana a destacados nombres del circuito internacional. El palco presidencial contó con la presencia del presidente de la Diputación, Vicent Mompó; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil; el director general de Deportes, Luis Cervera y los presidentes de la RFET, Miguel Díaz; de la FTCV, Paco Vicent; y del CT Valencia Ole Andresen.