Javier Aguirre llega a Valencia: "Vengo por la institución"

El nuevo entrenador del Valencia, Javier Aguirre, llegó este jueves València para hacerse cargo del equipo de Mestalla hasta el final de la temporada, con opción a una campaña más y aseguró que ha aceptado el reto atraído por la historia de la institución y con la idea de hacer de su estadio un fortín.

"La institución, la historia es lo que me ha decido a venir. He estado 15 temporadas en España y venir a jugar a Valencia era un fortín y eso tiene que volver a ser, que le cueste mucho a los rivales sacar algo de aquí. Me llama mucho la atención la historia, la afición...", señaló a su llegada al aeropuerto de Manises.

El entrenador mexicano y exseleccinador de este país aterrizó sobre las nueve y media de la mañana después de que el club hiciera oficial su llegada el miércoles y se mostró encantado de regresar a España y consciente de que tiene mucho trabajo para sacar al equipo de las posiciones de descenso.

"La liga española siempre me trató muy bien", apuntó Aguirre, para el que será su séptimo equipo en la competición. "Hay mucho trabajo porque queda mucha Liga y hay cosas que hacer", afirmó.

"Tiene que dar la plantilla para no estar sufriendo, pero las circunstancias son las que son. Hay mucho nivel individual, intentaremos sacar el mejor provecho del grupo. En algunos partidos merecieron algo más y los últimos partidos fueron fantásticos", afirmó.

Los ayudantes que acompañarán a Aguirre en esta etapa en el Valencia, Pol Llorente y Toni Amor, llegaron el miércoles a la ciudad y este jueves a las 9 de la mañana acudieron a la ciudad deportiva de Paterna, y allí arrancarán su primera sesión de trabajo.