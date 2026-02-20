LEVANTE UD

Identificado el aficionado que lanzó la botella a Cömert tras el derbi en el Ciutat

El club estudia ahora las medidas disciplinarias a adoptar

El Levante ha identificado al aficionado que tras acabar el partido lanzó una botella tras el derbi ante el Valencia disputado en el Ciutat de València el pasado domingo y que impactó en el valencianista Eray Cömert, según pudo saber EFE por fuentes del club.

El defensa, durante la celebración del triunfo visitante, cogió el banderín de un córner, colgó su camiseta y lo enarboló por el terreno de juego en un gesto que enfadó al equipo rival y a la hinchada levantinista.

Fuentes del club valenciano explicaron que durante el transcurso del partido celebrado en el Ciutat este miércoles ante el Villarreal, miembros del Levante y en colaboración con la Policía identificaron a varios aficionados que habían lanzado distintas botellas al terreno de juego tras el derbi y, entre ellos, al presunto lanzador de la botella que impactó en Cömert.

El Levante tomará en las próximas horas una decisión sobre qué hacer con este aficionado, ubicado en la zona de Tribuna y muy próxima al túnel de vestuarios, y que, según estas mismas fuentes, permaneció en su localidad durante el encuentro ante el Villarreal del pasado miércoles, que el Levante perdió por 0-1.

LaLiga denunció el pasado martes ante la Comisión Antiviolencia y el Comité de Competición de la RFEF el lanzamiento de botellas tras el derbi, entre otros incidentes, por lo que el Levante se expone a ser sancionado por estos hechos.

