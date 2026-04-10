¡Histórico! Valencia Basket se asegura el factor pista en los cuartos de final de la Euroliga por primera vez en su historia

El dominicano Jean Montero lideró este jueves al Valencia Basket para desactivar al Panathinaikos y conducir a los locales, crecidos tras asegurarse los cuarto de final de esta Euroliga en la pasada jornada, a una victoria con la que acabaran entre los cuatro primeros y tendrán ventaja de pista en ese cruce previo a la Final a Cuatro de Atenas.

"Estos jugadores están locos, piensan que pueden ganar a todos", dijo hace unos días Pedro Martínez y este jueves la locura volvió a desatarse en el Roig Arena ante el ímpetu indomable de un equipo que no quiere ponerse techo.

Desatados por el éxito de estar en cuartos, los locales dominaron la primera parte empujados por su facilidad anotadora. Pero en la segunda, cuando una zona del equipo griego, cambió el guión del encuentro supieron adaptarse, mantener un sólido dominio del rebote y ponerse en manos del genial Montero para lograr un triunfo que le asienta en la segunda plaza.

No hubo ni siquiera intento final del Panathinaikos de apretar el marcador pese a que los griegos se les ha complicado y mucho evitar el 'play in' porque Montero, desatado, no detuvo un show hasta que se acabó el tiempo y el Valencia se había asegurado ya ser 'top 4', una nueva cima conquistada para la revelación de esta Euroliga.

Pedro Martínez, con los pies en el suelo

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la victoria de este jueves ante el Panathinaikos que les asegura el factor pista en los cuartos de final de la Euroliga que deben ser capaces de mantener los pies en el suelo.

"Hay que seguir en el camino, no hay que dar nada por hecho, mejor tenerlo que no tenerlo pero no te garantiza nada. Lo más sensato que podemos hacer es no echar las campanas al vuelo y seguir trabajado con humildad. Yo no lo voy a hacer", apuntó Pedro Martínez, que dijo que si ahora se ponen a hablar de la Final Four están "comprando boletos" para que les eliminen.

"Debemos seguir en el camino, seguir trabajando bien, intentamos no hacer muchas distinciones entre una competición y otra y el partido del domingo es de altísimo riesgo, nos está costando el último esfuerzo en las jornadas triples. Tenemos que estar muy contentos hoy pero tenemos que seguir porque nos queda un partido de liga regular", explicó.

El técnico recordó que ganar al Panathiniakos no quiere decir que le vayan a volver a ganar y dijo que deben hacer "bandera de la humildad". "No vamos a pensar que somos un equipo imbatible, eso no entra en la cabeza de nadie que tenga dos dedos de frente", explicó.