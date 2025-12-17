Gourlay: “Necesitamos calidad pero lleva tiempo, hay que ser inteligentes en el mercado”

El director general de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, reconoció que el equipo necesita “calidad” para mejorar sus resultados, pero esto lleva tiempo y apuntó que deben “ser inteligentes en el mercado”.

El directivo intervino después del turno de preguntas de los accionistas en la junta general que se celebró este miércoles en Feria Valencia para hablar de la situación deportiva del equipo.

“Nuestro objetivo es mejorar el rendimiento del equipo cada partido. El objetivo último claro es devolvernos a donde estuvimos, pero no va a ser un camino fácil. Pero cuando vienen mal dadas uno tiene que ser positivo y creer que puede superarlo. (Los aficionados) tienen un papel fundamental. Nunca había sentido tanta frustración desde hace tiempo”, dijo.

Gourlay expresó que llegó al Valencia por los siguientes motivos: la grandeza del Valencia, el Nou Mestalla y porque el fútbol debe impulsar el negocio.

“El Valencia es un club verdaderamente grande, somos un gigante dormido, pero tenemos que reactivarnos y no puede ser con una ventana de fichajes”, expresó.

Gourlay dijo que “sin un estadio moderno como el Nou Mestalla, no se puede competir con los otros grandes”.

“Tenemos algo muy grande entre manos, hay que trabajar la academia para seguir avanzando en este proceso. Para entrar en Liga de Campeones hay que trabajar. Esta transición exige dos o tres ventanas de traspasos, antes de llegar al Nou Mestalla, que va a generar los ingresos para llevarnos a otro nivel”, aseguró.

Gourlay también valoró el cambio en la estructura deportiva, bajo la que podrán “detectar jugadores con fichas asequibles” que luego se puedan vender para generar ingresos.

“Esto lo vi en todo su esplendor en el Chelsea. La sostenibilidad es clave, desarrollar la cantera es indispensable. Estamos construyendo una plantilla que nos lleve al siguiente nivel. Empecé mi carrera en uno de los mejores clubes del mundo y este será mi último”, señaló.

“He oído hablar de promesas, devastación, mentiras, faltas de respeto. Llevo 40 años en el fútbol, tengo 64 años y he oído de todo. Me gusta cuando oigo que el Valencia fue el mejor equipo del mundo porque sé lo que se siente y las expectativas de formar parte de un club de fútbol grande”, comentó.