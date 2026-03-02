La Fonteta fulmina el récord de público en la Copa tras 37 años con 6.125 personas

La Fonteta de València rompió este domingo el récord de asistencia a un partido de la Copa del Rey que tenía 37 años de vigencia, ya que 6.125 personas presenciaron la final del torneo entre el Conectabalear CV Manacor y el CV Melilla, un dato que supera en más de mil espectadores el mejor registro anterior, según la Federación Española de Voleibol.

Los más de seis mil espectadores presentes en el pabellón municipal de la Fuente de San Luis superaron los 5.000 aficionados que en 1989, hace 37 años, presenciaron la final de la Copa del Rey disputada en el Centro Insular de los Deportes de Las Palmas de Gran Canaria entre el CV Guaguas y el CV Palma con triunfo para el conjunto canario.

La Copa se despidió de la edición celebrada en València con un ambiente festivo tanto en la pista como en las gradas. Minutos antes de que comenzara el partido, el músico, productor y ‘DJ’ español Carlos Jean amenizó la espera de los aficionados con una sesión musical.

El propio Carlos Jean presentó durante el descanso ‘Es Voley’, una canción que busca acercar el deporte a los más jóvenes a través de la música. El grupo de baile valenciano Illusion Acro & Dance Studio realizó una actuación al ritmo de la canción para acompañar su estreno oficial.

En las gradas de la Fonteta se pudo ver a seguidores de los equipos participantes en la Copa del Rey, quienes acompañaron a los aficionados del Manacor y del Melilla.

Ademas, en las gradas hubo 'color fallero' en las gradas con la presencia de varios miembros de diferentes comisiones ataviados con los ya tradicionales polares y chaquetas de cada falla.

En la final estuvieron presentes el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el director general de deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó; la concejala de deportes del ayuntamiento de València, Rocío Gil; y el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, entre otros.