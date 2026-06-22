Ferrán Torres iguala a Puchades como el jugador valenciano con más partidos en un Mundial

Ferrán Torres, delantero de la selección española, que participó en la goleada ante Arabia Saudí por 4-0 en la segunda jornada del Mundial, suma de esta manera su sexto encuentro en una fase final e iguala a Antonio Puchades como el valenciano con más encuentros disputados.

El futbolista, nacido en Foios hace 26 años, cedió en esta ocasión su puesto en el once titular a su compañero de equipo Lamine Yamal al que sin embargo sustituyó en el inicio de la segunda mitad.

De esta forma ha participado en los dos encuentros disputados por España en el presente campeonato mientras que en la cita de Catar jugó cuatro partidos: los tres de la primera fase ante Costa Rica (7-0), Alemania (1-1) y Japón (1-2) y el duelo de octavos frente a Marruecos (0-0).

Por su parte, Antonio Puchades, nacido en Sueca en 1925, participó en los 6 duelos que jugó la selección española en el Mundial de Brasil de 1950 en el que alcanzó el cuarto puesto, mejor clasificación histórica hasta el Mundial de Sudáfrica de 2010 en el que se conquistó el campeonato.

Puchades, que fue considerado el mejor centrocampista del torneo, participó en los triunfos de la primera fase ante Estados Unidos (3-1), Chile (2-0) e Inglaterra (1-0): mientras que en la fase final también jugó en el empate frente a Uruguay (2-2) y las derrotas contra Brasil (6-1) y Suecia (3-1).

El defensa Miguel Tendillo, nacido en Moncada en 1961, cierra el podio de jugadores valencianos con más partidos en mundiales y es que jugó los cinco encuentros disputados por la selección en el Mundial de España de 1982.

En aquella ocasión, el combinado nacional se midió en la primera fase a Honduras (1-1), Yugoslavia (2-1) e Irlanda del Norte (0-1) mientras que en la segunda fase se vio las caras con Inglaterra (0-0) y Alemania (1-2).

Ferrán podría convertirse en el valenciano con más partidos en una fase final de un Mundial si participa en el partido del próximo sábado ante Uruguay en el último partido de la primera fase.

El atacante del Barcelona continúa haciendo historia en Estados Unidos y es que ante Arabia Saudí sumó su partido número 59 con la selección lo que le convierte en el jugador valenciano con más encuentros superando al defensa Raúl Albiol.