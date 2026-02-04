RADIOESTADIO VALENCIANO

Este domingo sigue el partido entre el Valencia y el Real Madrid en el Radioestado Valenciano

Sigue el Valencia - Real Madrid en el Radioetsadio Valenciano
El Valencia buscará una victoria ante el Real Madrid en Mestalla dejado a un lado la Copa del Rey en un partido clave para tratar de escalar posiciones en la tabla.

Este domingo podrás vivir el Valencia - Real Madrid desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertecno y Cetradec.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

