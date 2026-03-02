RADIOESTADIO VALENCIANO

Este domingo podrás seguir en directo el Valencia - Alvés desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al Alavés en Mestalla para tratar de consolidarse en la zona media de la tabla buscando sumar dos victorias consecutivas en La Liga.

Un partido que vivirás gracias a Honda Center Auto y Cetradec.

Este domingo vive el Valencia Vs Alavés desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

