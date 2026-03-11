Vithas Valencia Turia y la Falla Turianova firman un acuerdo de colaboración para impulsar la vida social y comunitaria del barrio

El Hospital Vithas Valencia Turia y la Asociación Cultural Falla Gonzalo Tejero Langarita – Vicente Chuliá Campos (Falla Turianova) han formalizado un acuerdo de colaboración que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas de carácter social, cultural y divulgativo en el barrio de Turianova. El convenio refuerza el compromiso de ambas entidades con su entorno más cercano y con la dinamización de la vida comunitaria.

El acuerdo ha sido firmado por Rafael Olcina, presidente de la Falla Turianova, y por el Dr. Javier Palau, director gerente del Hospital Vithas Valencia Turia. Ambos han destacado la importancia de estrechar la relación entre instituciones sanitarias y entidades vecinales para impulsar proyectos que fomenten la participación ciudadana y el bienestar colectivo del barrio.

Durante la firma, el Dr. Javier Palau, ha destacado la importancia de reforzar la colaboración con las entidades del entorno. “Para el hospital es fundamental integrarnos en el día a día del barrio y trabajar junto a quienes mantienen vivas las tradiciones y el tejido social. Este acuerdo nos permitirá sumar esfuerzos y estar aún más cerca de nuestros vecinos”.

Por su parte, Rafael Olcina ha subrayado el valor de esta alianza para un barrio en expansión. “La Falla Turianova es un punto de encuentro para el vecindario, especialmente en este barrio de nueva creación con una importante proyección de crecimiento. Contar con el apoyo de un centro sanitario como Vithas Valencia Turia abre la puerta a nuevas actividades que aportarán valor tanto a los falleros como al conjunto del barrio”.

El acuerdo establece un marco general de colaboración que permitirá organizar actividades divulgativas relacionadas con la salud, participar en actos culturales o festivos y desarrollar iniciativas que ambas partes consideren beneficiosas para la comunidad.

Con esta firma, el Hospital Vithas Valencia Turia reafirma su voluntad de integrarse plenamente en la vida del distrito de Quatre Carreres, donde abrió sus puertas hace apenas un año, y de colaborar con entidades que contribuyen a fortalecer la cohesión social y la identidad del entorno.

Primera iniciativa

En este contexto, y como primera acción el acuerdo de colaboración entre el Hospital Vithas Valencia Turia y la Falla Turianova, se ha editado y distribuido un folleto informativo con recomendaciones para realizar un uso prudente de la pirotecnia, así como pautas básicas de actuación en caso de accidente. El material se ha repartido entre falleros y vecinos del barrio de Turianova, con el objetivo de reforzar la prevención y promover unas Fallas más seguras.

