Más de 200 fallas cuentan ya con la figura del Delegado Sostenible, de Ecovidrio, en sus juntas directiva

La campaña La Reciclà impulsada por Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen en España, continúa avanzando en su objetivo de convertir las Fallas en un referente de sostenibilidad.

En este contexto, durante la rueda de prensa que ha tenido lugar esta tarde en la falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades, ha hecho entrega de las insignias y placas acreditativas a todas aquellas comisiones falleras que ya han incorporado en su organigrama la figura del Delegado o Delegada Sostenible.

Este acto, presentado por Estela Arlandis y en el que también han estado presentes Carlos Mundina, concejal de Limpieza y Recogida de Residuos; Santiago Ballester, presidente de JCF; Manuel Sala, gerente de la zona Este de Ecovidrio y Ximo Moreno y Alejandro Gómez, concejal de Fallas y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mislata, respectivamente, ha servido para reconocer públicamente el compromiso de las más de 200 comisiones que ya han dado el paso para integrar este nuevo perfil medioambiental en sus casales.

El proceso de adhesión para incorporar la figura del Delegado o Delegada Sostenible arrancó el pasado mes de diciembre, durante el pleno de la Junta Central Fallera, donde Manuel Sala animó a las comisiones a sumarse a esta propuesta como vía para avanzar hacia unas Fallas más responsables con el entorno.

El Delegado o Delegada Sostenible se convierte así en un referente dentro de cada comisión, con la misión de fomentar el reciclaje de vidrio y promover hábitos responsables en el día a día del casal. Entre sus funciones destacan también la sensibilización sobre la reducción de plásticos de un solo uso, el ahorro energético, la reutilización de materiales y la gestión responsable del agua y la climatización durante los actos festivos, entre otros.

Un reconocimiento en forma de insignia al compromiso sostenible del mundo fallero

Con el objetivo de poner en valor esta labor, Ecovidrio ha creado una insignia exclusiva, personalizada con el cargo de Delegado Sostenible. Junto a ella, las comisiones han recibido una placa acreditativa que visibiliza su implicación activa en esta campaña.

La entrega de estos reconocimientos por parte de la Fallera Mayor de Valencia refuerza el mensaje de que la sostenibilidad ya forma parte del presente y del futuro de la fiesta fallera, consolidando un compromiso colectivo entre Ecovidrio, el Ayuntamiento de Valencia, la Junta Central Fallera y el conjunto del mundo fallero para seguir avanzando hacia un modelo de celebración más respetuoso con el medio ambiente.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El reciclaje de vidrio es crucial para la protección del medio ambiente. El vidrio es un material 100% reciclable y puede ser reutilizado infinitas veces sin perder calidad ni pureza.

Al reciclar una botella de vidrio, ahorramos energía, reducimos la emisión de CO2 y evitamos la acumulación de residuos en los vertederos. Además, el reciclaje de vidrio ayuda a conservar los recursos naturales, ya que disminuye la necesidad de extraer materias primas.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.