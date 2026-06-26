El Trofeo SM La Reina bate récord y reunirá a más de 130 embarcaciones en aguas de València

La emblemática regata del Real Club Náutico de València celebrará su edición de 2026 con participación internacional, 1.200 personas implicadas y actividades paralelas durante una semana

València volverá a convertirse en epicentro de la vela mediterránea con una edición histórica del Trofeo SM La Reina. La regata, organizada por el Real Club Náutico de València (RCNV), reunirá este año a 133 embarcaciones, la cifra más alta registrada en la historia reciente de la competición y superior incluso a la alcanzada durante la etapa de la Copa América en la ciudad.

El XXVII Trofeo SM La Reina – Regata Homenaje a la Armada – XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui ha sido presentado este jueves en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València en un acto encabezado por la alcaldesa, María José Catalá, junto a representantes institucionales y responsables deportivos.

La competición se desarrollará entre finales de junio y los primeros días de julio y contará con participantes procedentes de países como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Turquía o Argentina. En total, cerca de 1.200 personas formarán parte del evento entre regatistas y equipos técnicos.

La programación arrancará el 26 de junio con la prueba Offshore ORC A2, una regata de larga distancia, mientras que las pruebas costeras Inshore ORC y J80 se disputarán del 3 al 5 de julio en aguas valencianas. Además de su prestigio internacional, la competición es puntuable para el Circuito Mediterráneo de Vela y para la Lliga de Creuers de la Comunitat Valenciana.

Durante la presentación, la alcaldesa destacó el crecimiento de la competición y aseguró que se trata de la edición "más exitosa en décadas". Por su parte, el presidente del Real Club Náutico de València, Andrés Arlandis, subrayó el objetivo de "acercar el mar a la ciudad" y situar la regata entre las principales citas del Mediterráneo.

El Trofeo SM La Reina | ondacero

Más allá de las pruebas deportivas, el Trofeo SM La Reina también ofrecerá actividades en tierra. Entre ellas destaca la tradicional Cena de Armadores del sábado 4 de julio, que acogerá la entrega del Premio Internacional de Comunicación Náutica. Además, la doble campeona olímpica Theresa Zabell visitará las instalaciones del club y presentará su libro El poder de los 5 aros.

La ceremonia de entrega de trofeos pondrá el broche final el domingo 5 de julio.