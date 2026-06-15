Servicios financiados al 100% a empresas y administraciones públicas en acciones de IA y digitalización, en la jornada organizada por el ITE en el COIICV

La eficiencia energética se postula como condición indispensable para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes, una cuestión básica para cualquier sector. Agricultura, cerámica, construcción, deporte, automóvil, sea cual sea el sector, el uso y consumo de la energía en sus rutinas diarias será de vital importancia si queremos llegar a la ansiada Transición Energética.

Pensando en procesos eficientes para la industria, el hidrógeno renovable o la digitalización energética son solo algunas de las soluciones tecnológicas que pueden ayudar a conseguir una economía descarbonizada. Las rutinas productivas cambian con el paso del tiempo y según los objetivos perseguidos.

Por eso, para conocer cómo el hidrógeno, la eficiencia y la digitalización pueden convertirse en tecnologías reales para la industria del futuro, el próximo 23 de junio se celebrará una interesante jornada en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, COIICV. El evento servirá para explicar cómo estas herramientas están ayudando a las empresas a ser más competitivas, sostenibles y rentables.

Para ello contaremos con expertos que darán una visión práctica para que los asistentes entiendan de manera muy sencilla cómo pueden ayudarles la digitalización y el hidrógeno en su día a día para ser más eficientes y sostenibles.

De hecho, podrán conocer iniciativas como INNDIH AI CONNECT, punto de acceso para pymes y administraciones públicas a servicios como la inteligencia artificial y la digitalización, todo ello a través de servicios financiados al 100%. Esta ayuda se centrará en 4 grandes bloques: probar tecnologías en infraestructuras y laboratorios antes de invertir, formación en inteligencia artificial, ciberseguridad, big data y robótica; apoyo a startups y conexión con recursos públicos y privados; impulso de la colaboración, la conexión con redes europeas y creación de sinergias.

Y en lo relativo al hidrógeno renovable, los asistentes conocerán HEDERA, financiado por IVACE+i, una iniciativa que busca abaratar las tecnologías del hidrógeno como pueden ser los electrolizadores, estudiando, precisamente, su degradación. Los expertos en hidrógeno verde del ITE, como centro tecnológico de referencia en el sector energético, también explicarán en qué aplicaciones es más interesante utilizar este vector energético.

Para más información e inscripciones este link