DACIA presenta en GINESTAR PISTA DE SILLA "ADN": el plan estratégico para reforzar su éxito

Dacia cuenta con un nuevo plan estratégico a nivel nacional para el año 2026 denominado "ADN", diseñado para consolidar su posición en el mercado español. Este proyecto se ha dado a conocer oficialmente en las instalaciones de Dacia Ginestar Pista de Silla, como cita final de un roadshow que recorrerá 15 ciudades clave de la geografía española. El Plan ADN sintetiza la ambición de la marca a través de tres ejes fundamentales: aumentar la cuota de mercado, mantener un modelo de negocio único y democratizar el acceso a las nuevas tecnologías.

Esta hoja de ruta se articula sobre los siguientes pilares: OFENSIVA DE PRODUCTO Y TECNOLOGÍA "MADE IN SPAIN" Dacia es la marca que mejor comprende qué es lo esencial para sus clientes, ofreciendo la mejor relación valor-precio del mercado y redefiniendo constantemente este concepto.

En 2026, la marca vuelve a revolucionar los códigos establecidos con una gama renovada: Spring, Sandero, Stepway y Jogger, junto a la innovadora motorización hybrid-G 150 4x4 disponible en Duster y Bigster. Esta ofensiva es la consecuencia directa de un modelo de negocio único, potenciado ahora por su nuevo plan estratégico. Dacia refuerza su presencia en el segmento C, donde los primeros pasos con Bigster ya cosechan éxitos. Aprovechando este impulso, la marca aspira a que las ventas en este segmento aumenten.

Para alcanzar este objetivo, Dacia presenta Striker: un nuevo modelo electrificado, dinámico y sorprendente. Striker y Bigster forman un dúo perfectamente complementario: dos personalidades distintas que comparten un mismo ADN esencial y robusto. A esta ofensiva se une el nuevo A-SUV 100% eléctrico, la apuesta definitiva por una movilidad urbana accesible y cero emisiones. Este modelo, fabricado en Europa, rompe las barreras de entrada a la electrificación con un precio inferior a los 18.000 euros, posicionándose como la opción más competitiva del mercado.

El corazón de esta revolución es la tecnología "Made in Spain", liderada por el nuevo motor hybrid 155, que eleva el estándar de eficiencia prestacional gracias a una gestión energética optimizada que maximiza el tiempo de conducción en modo eléctrico en ciudad. A este se suma el inédito hybrid-G 150 4x4, una primicia mundial en el mercado que combina por primera vez la tracción total con la economía del GLP y la asistencia eléctrica, garantizando una versatilidad única y una reducción drástica de la huella de carbono. Ambas mecánicas, desarrolladas y producidas en factorías nacionales, consolidan a España como país clave para la innovación de Dacia.

DACIA PRESENTA EN GINESTAR PISTA DE SILLA "ADN": EL PLAN ESTRATÉGICO PARA REFORZAR SU ÉXITO | DACIA

DACIA PRESENTA EN GINESTAR PISTA DE SILLA "ADN": EL PLAN ESTRATÉGICO PARA REFORZAR SU ÉXITO | DACIA

EFICIENCIA Y COSTE DE USO

La gama Dacia garantiza la mejor eficiencia del mercado gracias a su oferta multienergía. Al proporcionar soluciones eléctricas, híbridas y GLP, la marca asegura un coste de uso (TCO) imbatible para el cliente racional, permitiendo disfrutar de las ventajas de las etiquetas ECO y Cero con el menor coste por kilómetro y unas autonomías de hasta 1.590 kilómetros. El pilar fundamental de esta eficiencia reside en la filosofía Design to Cost, que permite desarrollar vehículos sobre plataformas ligeras altamente optimizadas. Gracias a esta ingeniería inteligente, los modelos de la gama Dacia consiguen una reducción de peso de hasta - 300 kg frente a su competencia directa, lo que supone entre un 10% y un 20% menos de masa. Este factor es determinante no solo en la agilidad del vehículo, sino en su rentabilidad: se estima un ahorro de entre 0,6 y 1,0 l/100 km derivado exclusivamente del factor peso, consolidando a Dacia como la opción más eficiente y lógica del mercado.

UNA RED COMERCIAL CON LA MEJOR CAPILARIDAD A NIVEL NACIONAL

El Plan ADN se apoya en la mejor red comercial a nivel nacional. Integrada por concesionarios de origen familiar que han crecido junto a la marca durante generaciones, cuenta con 479 puntos de venta que garantizan una cobertura total. Gracias a esta capilaridad, más del 90% del territorio nacional se encuentra a menos de 20 minutos de un punto de servicio Dacia, asegurando una cercanía humana y una excelencia profesional sin precedentes.

POSVENTA, DACIA ZEN Y FIDELIZACIÓN

La tranquilidad de los clientes está blindada por un servicio posventa de referencia que cuenta con 11 almacenes de proximidad y una logística de dos entregas diarias de recambios en toda la red. Este compromiso se materializa con Dacia Zen, la garantía gratuita de hasta 7 años que ya protege a más de 150.000 clientes con solo realizar el mantenimiento en la red oficial. Esta excelencia operativa se traduce en una de las tasas de fidelidad más altas de España: más del 60% de los propietarios de Dacia repiten con la marca al renovar su vehículo, cifra que asciende hasta el 70% si consideramos la permanencia dentro de Renault Group

LIDERAZGO EN VALOR RESIDUAL

El valor residual es el valor económico que retiene un vehículo tras un determinado tiempo y kilometraje; es el concepto opuesto a la depreciación y se expresa en términos absolutos o porcentuales. Actualmente, Dacia lidera el ranking de valores residuales con el mejor posicionamiento del sector, superando en 6 puntos la media del mercado. Este diferencial garantiza la inversión de los clientes y permite ofrecer cuotas de financiación altamente competitivas. Dacia gestiona de manera eficiente las más de 25 palancas que impactan en este indicador para consolidar su liderato. En este sentido, el mercado de Vehículos de Ocasión (VO) es estratégico para la marca: no solo fortalece su imagen y facilita la venta de vehículos nuevos, sino que mejora la fidelización y es una fuente clave de rentabilidad para su red comercial

CAREMAKERS: LA MOVILIDAD SOLIDARIA PARA FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO

Con el objetivo de ofrecer una movilidad sostenible, conectada, justa, segura y accesible, Dacia lanza CareMakers: el primer proyecto de movilidad inclusiva y solidaria en España. Su finalidad es ayudar a personas vulnerables a acceder al mercado laboral a través de la movilidad; de hecho, los beneficiarios del programa duplican sus probabilidades de conseguir un contrato permanente gracias a esta iniciativa. Estas ofertas, que incluyen precios competitivos con un descuento de 100€ respecto a las tarifas estándar, son posibles gracias al ecosistema de socios que respalda CareMakers: Dacia, Fundación Renault Group España, Mobilize Financial Services, la red comercial con su fuerte capilaridad nacional y las asociaciones colaboradoras ya adheridas